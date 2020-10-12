Минобрнауки Ингушетии проводит ежедневный мониторинг по организации горячего питания в республике

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Министерство образования и науки Ингушетии проводит ежедневный мониторинг по организации горячего питания для учащихся начальных классов в регионе. Об этом сообщила глава ведомства Эсет Бокова

«В министерстве открыта телефонная горячая линия по питанию, мы реагируем на все жалобы и обращения, поступающие в адрес ведомства», — цитирует министра её пресс-служба.

По словам специалиста отдела дополнительного образования Минобрнауки РИ Лейлы Тангиевой, на всех сайтах общеобразовательных организаций республики размещены варианты меню горячего питания для учеников начальных классов.

«Министерством образования и науки Ингушетии проведен мониторинг сайтов школ, на всех онлайн-ресурсах размещены варианты меню, с которыми могут ознакомиться родители и при необходимости внести корректировки», — отметила Лейла Тангиева.

На сегодняшний день горячее питание организовано во всех школах республики. Отправить свои замечания и предложения можно через портал «Госуслуги» или по номеру региональной горячей линии: 8(8732)22-17-93.

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