Минобрнауки Ингушетии продлевает сроки приема документов на стипендию Главы региона

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, заявление с указанием необходимого перечня документов для участия в конкурсном отборе, а также нормативно-правовая база, регламентирующая размер стипендии и квоту, размещены на сайте Министерства образования Республики Ингушетия.

В ведомстве обратили внимание на то, что в текущем году заявления на стипендию принимаются в онлайн-формате по адресу электронной почты stipendia_2020@mail.ru. Консультации и вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, принимаются по тел.: 8(8732)22-95-50 с 9:00 до 18:00. Ответственный сотрудник — Хамхоева А. В.

Неполный пакет документов на получение стипендии рассматриваться комиссией не будет.