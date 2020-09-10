Стипендии

Минобрнауки Ингушетии продлевает сроки приема документов на стипендию Главы региона

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Министерство образования и науки Республики Ингушетия продлевает сроки приема документов на соискание стипендии Главы республики на 2020-2021 учебный год до 30 сентября текущего года.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства региона, заявление с указанием необходимого перечня документов для участия в конкурсном отборе, а также нормативно-правовая база, регламентирующая размер стипендии и квоту, размещены на сайте Министерства образования Республики Ингушетия.

В ведомстве обратили внимание на то, что в текущем году заявления на стипендию принимаются в онлайн-формате по адресу электронной почты stipendia_2020@mail.ru. Консультации и вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, принимаются по тел.: 8(8732)22-95-50 с 9:00 до 18:00. Ответственный сотрудник — Хамхоева А. В.

Неполный пакет документов на получение стипендии рассматриваться комиссией не будет.

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