Минобрнауки Ингушетии объявило о приеме документов на целевые места в вузы России

Заявления необходимо представить в электронной форме на адрес: profotdel_mori@mail.ru. К заявлению необходимо приложить копию паспорта абитуриента и согласие на обработку персональных данных. В случае, если абитуриент не достиг совершеннолетия, требуется также копия паспорта и согласие на обработку персональных данных родителя или законного представителя.

Бланки документов размещены на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии в разделе "Документы"/"Абитуриенту". Заявления, поступившие раньше указанного срока, рассматриваться не будут.