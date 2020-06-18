Образование

Минобрнауки Ингушетии объявило о приеме документов на целевые места в вузы России

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Прием заявлений на участие в конкурсном отборе на целевое обучение проводится с 16 июля по 10 августа текущего года, сообщили в Минобрнауки Ингушетии.

Заявления необходимо представить в электронной форме на адрес: profotdel_mori@mail.ru. К заявлению необходимо приложить копию паспорта абитуриента и согласие на обработку персональных данных. В случае, если абитуриент не достиг совершеннолетия, требуется также копия паспорта и согласие на обработку персональных данных родителя или законного представителя.

Бланки документов размещены на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии в разделе "Документы"/"Абитуриенту". Заявления, поступившие раньше указанного срока, рассматриваться не будут.

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