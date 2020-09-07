Коррупция

Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс научных работ по вопросам противодействия коррупции

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Министерство образования и науки Республики Ингушетия объявило конкурс научных работ по вопросам противодействия коррупции в целях привлечения творческого потенциала педагогических работников, аспирантов, студентов, а также учащихся образовательных организаций региона к реализации республиканской антикоррупционной политики.

Конкурс проводится по следующим направлениям: научные и социологические исследования; информационные продукты; социальные исследования; антикоррупционное просвещение.

В конкурсе могут принять участие педагогические работники высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений; аспиранты, студенты высших учебных заведений и профессиональных образовательных учреждений Республики Ингушетия и молодые ученые.

Конкурсантам необходимо подготовить научную работу или творческую разработку по следующим направлениям: антикоррупционная пропаганда как средство противодействия коррупции; антикоррупционное образование, его организация и реализация; антикоррупционный мониторинг и специфика его проведения в Республике Ингушетия; правовое регулирование противодействия коррупции в Республике Ингушетия; социально-экономические механизмы противодействия коррупции; специфика региональной антикоррупционной политики в Республике Ингушетия.

Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются до 20 сентября 2020 года по адресу: 386102, г. Назрань, ул. Московская, д. 37. Тел.: 8 (8732) 22-70-93 (правовой отдел).

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