Конкурс

Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям

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Министерство образования и науки Республики Ингушетия объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных организаций региона.

Выдвижение учителей школ на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.

Сроки проведения конкурса: муниципальный этап пройдет в период с 1 по 15 апреля 2020 г., региональный этап — с 20 апреля по 20 мая 2020 г.

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