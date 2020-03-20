Минобрнауки Ингушетии объявило конкурс на присуждение премий лучшим учителям

Выдвижение учителей школ на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.

Сроки проведения конкурса: муниципальный этап пройдет в период с 1 по 15 апреля 2020 г., региональный этап — с 20 апреля по 20 мая 2020 г.