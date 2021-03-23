Минобрнауки Ингушетии объявил о старте республиканского конкурса «Я сдам ВПР»

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Министерство образования и науки Ингушетии объявило о старте республиканского конкурса «Я сдам ВПР», который пройдет с 22 марта по 25 апреля 2021 года.

«Конкурсантам необходимо записать мотивирующее видео продолжительностью не более 3-х минут и отправить его на электронную почту: konkursvpr@mail. ru. Обязательным требованием начала монолога участника является фраза «Я сдам ВПР». Победителей конкурса выберет жюри на основании критериев оценки. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и ценными призами», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона.

Основная задача конкурса — формирование позитивного настроя учащихся и их родителей, психологической адаптации к процедуре проведения всероссийских проверочных работ. Все подробности — на сайте ведомства.

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