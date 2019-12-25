Миннац инициирует создание информагентства для освещения реализации нацпроектов в Ингушетии

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В 2020 году в республике появится специализированное агентство по информированию населения о ходе реализации в регионе национальных проектов, сообщил газете «Ингушетия» министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков.

«Рассматривается возможность поддержать создание в следующем году специализированного информационного агентства по освещению реализации национальных проектов, так как это одна из приоритетных государственных задач, которой Глава республики уделяет ключевое значение», — отметил министр.

По словам Волкова, своевременное освещение хода реализации национальных проектов — это имидж республики в федеральном пространстве. Несмотря на то, что министерство не участвует в их исполнении, оно активно способствует информационному освещению проводимой работы.

Напомним, Ингушетия участвует в 50 проектах из 67 федеральных в составе 12 нацпроектов. Их реализация позволит региону решить ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии, жилищного строительства, малого и среднего предпринимательства.

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