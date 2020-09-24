Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях

Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Ингушетии «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики», утвержденной постановлением регионального правительства 9 сентября 2014.

Задачи конкурса − распространение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма; воспитание негативного отношения к терроризму и экстремизму; публикация материалов в СМИ, социальных сетях и интернете, направленных на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма; повышение эффективности информационного сопровождения и освещение в интернете мероприятий по реализации государственной антитеррористической политики.

Материалы конкурса в электронной форме направлять на почту monitoringri@mail. ru в срок до 2 октября 2020 года. Все вопросы также можно выяснить по этому адресу.

Решение о победителе принимается открытым голосованием большинства присутствующих на заседании конкурсной комиссии. Также будет оказано содействие в реализации проекта.