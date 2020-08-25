Миннац Ингушетии принимает меры для локализации межтейпового конфликта в республике
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии принимает меры для локализации межтейпового конфликта, в результате которого пострадали 9 человек.
«Примирением враждующих сторон занимаются имамы населенных пунктов и религиозные деятели, в частности города Сунжи и сельского поселения Аршты, а также представители духовенства других муниципальных образований Сунженского района, авторитетные общественники», — сообщили «Ингушетии» в Миннаце региона.
Кроме того, к этой работе подключились члены примирительной комиссии при Главе Ингушетии, которые вечером во вторник уже провели встречи с родственниками пострадавших.
«Последние заверили религиозных деятелей, что в целях недопущения развития конфликта будет проведена разъяснительная работа с молодежью обеих сторон», — сказал представитель Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.
Как ранее сообщили в пресс-службе МВД по республике, днем 25 августа в сельском поселении Нестеровское Сунженского района, предположительно на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошел конфликт между двумя группами граждан, с применением травматического оружия. В результате инцидента 9 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую ЦРБ.
Позже родственники пострадавших в результате конфликта устроили драку на территории Сунженской районной больницы, благодаря оперативным действиям правоохранителей потасовка был пресечена.
На территории Сунженской ЦРБ усилены меры безопасности.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.