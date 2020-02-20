Миннац Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в митинге, посвященном депортации 1944 года
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии напоминает жителям республики о том, что 23 февраля состоится митинг, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие пройдет на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, начало — в 10:00.
В митинге примут участие руководство республики, представители духовенства, общественных организаций, учащаяся молодежь.