Депортация

Миннац Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в митинге, посвященном депортации 1944 года

0

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии напоминает жителям республики о том, что 23 февраля состоится митинг, посвященный 76-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие пройдет на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, начало — в 10:00.

В митинге примут участие руководство республики, представители духовенства, общественных организаций, учащаяся молодежь.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 57-летнюю местную жительницу насмерть сбил юноша без прав
В Ингушетии расследуют дело о незаконной рубке леса почти на 6 млн рублей
В Ингушетии строительную фирму уличили в хищении 200 млн рублей при строительстве школы
Сбербанк развивает проект «Безналичные республики» на Северном Кавказе
В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия в рамках Декады ингушского языка и литературы
В Ингушском госуниверситете проходит фотовыставка «Депортация в лицах»
В Ингушетии стартовал литературный конкурс «Великой Победе посвящается...»
В Малгобеке прошло мероприятие для школьников, посвященное депортации 1944 года
В городе Сунжа могут появиться Лебединые башни у пруда
66-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство
23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

Главное

Яндекс.Метрика

 