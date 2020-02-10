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Миннац Ингушетии приглашает школьников принять участие в конкурсе видеороликов «Я расскажу вам о Победе»

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает школьников в возрасте от 14 до 17 лет принять участие в региональном конкурсе видеороликов «Я расскажу вам о Победе», сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Духовно-нравственное воспитание населения» государственной программы Ингушетии «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики». Его цель — популяризация Победы в Великой Отечественной войне как формы патриотического выражения, воспитание всесторонне развитой и гармоничной личности, чувства патриотизма, гражданского долга, любви к Родине, интереса к истории своей страны.

Конкурсанты представляют видеоролик, в котором должна содержаться информация о ветеранах Великой Отечественной войны, об их подвигах, о ходе военных действий, об отношении автора к Победе в войне. Продолжительность ролика — 1-2 минуты.

На конкурс принимаются только индивидуальные работы, которые необходимо представить в Миннац до 10 апреля 2020 года включительно. Подведение итогов и объявление победителей состоится 30 апреля. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса на сайте.

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