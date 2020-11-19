Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе, приуроченном ко Дню Героев Отечества
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии проводит региональный творческий конкурс на лучший видеоролик в социальных сетях среди учащихся 9-11 классов о Героях России, приуроченный ко Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба ведомства.
Конкурс проводится в целях актуализации исторического наследия страны, воспитания всесторонне развитой и гармоничной личности, чувства патриотизма, гражданского долга, любви к Родине, интереса к истории своей страны и бережного отношения к историческому прошлому среди подрастающего поколения
Приём работ осуществляется до 9 декабря 2020 года включительно. К участию в конкурсе принимаются только индивидуальные работы. Конкурсанты предоставляют видеоролик, в котором должна содержатся информация о Герое России, его жизни, подвиге, об отношении автора к подвигу Героя. Продолжительность ролика — 1-2 минуты.
Награждение победителей конкурса состоится в торжественной обстановке 15 декабря 2020 года. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами.
Более подробная информация — на сайте.