Антитеррор

Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору»

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Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает учащихся 5-9 классов принять участие в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как сообщила пресс-служба ведомства, конкурс проводится в целях осуществления мер по противодействию идеологии терроризма и формирования гражданской позиции у подрастающего поколения.

Для получения всей необходимой информации о конкурсе, нужно написать на адрес электронной почты monitoringri@mail.ru либо обратиться в отдел мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 64.

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