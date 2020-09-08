Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору»
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает учащихся 5-9 классов принять участие в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору», посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Как сообщила пресс-служба ведомства, конкурс проводится в целях осуществления мер по противодействию идеологии терроризма и формирования гражданской позиции у подрастающего поколения.
Для получения всей необходимой информации о конкурсе, нужно написать на адрес электронной почты monitoringri@mail.ru либо обратиться в отдел мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 64.