Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору»

Как сообщила пресс-служба ведомства, конкурс проводится в целях осуществления мер по противодействию идеологии терроризма и формирования гражданской позиции у подрастающего поколения.

Для получения всей необходимой информации о конкурсе, нужно написать на адрес электронной почты monitoringri@mail.ru либо обратиться в отдел мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 64.