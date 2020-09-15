Миннац Ингушетии подписал договор о взаимном сотрудничестве с Домом народов России

Как сообщили в Миннаце республики газете «Ингушетия», в планах проведение совместных мероприятий — оказание методической помощи министерству в деле укрепления единства народов России и воспитания молодежи.

Политологический форум, посвященный актуальным вопросам этноконфессиональных отношений и социально-экономического развития Северного Кавказа, ориентированный на повышение эффективности реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, ФАДН проводит с 2012 года. Третий год подряд площадкой для большого «кавказского» диалога избирается Ставропольский край.

В работе нынешнего форума участие принимало порядка 200 человек: эксперты, представители научного сообщества, общественных, национально-культурных организаций, сотрудники государственной и муниципальной власти, СМИ. В Минводы съехались делегации от всех регионов СКФО, а также Адыгеи и Краснодарского края.