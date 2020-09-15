Сотрудничество

Миннац Ингушетии подписал договор о взаимном сотрудничестве с Домом народов России

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На проходившем в Минеральных Водах VIII Политологическом форуме «Российский Кавказ » состоялось подписание договора о взаимном сотрудничестве Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия с Домом народов России.

Как сообщили в Миннаце республики газете «Ингушетия», в планах проведение совместных мероприятий — оказание методической помощи министерству в деле укрепления единства народов России и воспитания молодежи.

Политологический форум, посвященный актуальным вопросам этноконфессиональных отношений и социально-экономического развития Северного Кавказа, ориентированный на повышение эффективности реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, ФАДН проводит с 2012 года. Третий год подряд площадкой для большого «кавказского» диалога избирается Ставропольский край.

В работе нынешнего форума участие принимало порядка 200 человек: эксперты, представители научного сообщества, общественных, национально-культурных организаций, сотрудники государственной и муниципальной власти, СМИ. В Минводы съехались делегации от всех регионов СКФО, а также Адыгеи и Краснодарского края.

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