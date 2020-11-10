Миннац Ингушетии опровергает информацию о межнациональной стычке
В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации опровергли информацию о якобы имевшейся межнациональной стычке на «Черменском посту».
«В некоторых аккаунтах социальной сети Instagram распространяется недостоверная информация о якобы имевшей место стычке между представителями ингушской и чеченской национальности. Данная информация не соответствует действительности», — отметил представитель ведомства.
В Миннаце Ингушетии призвали не распространять подобного рода дезинформацию, «дабы избежать возможных провокаций».