Минкультуры России готовит законопроект о критериях, по которым исторические издания будут относить к книжным памятникам

По ее словам, ранее критерии были прописаны только в приказе министерства. В новом законопроекте закреплены основные этапы работы по государственному учету книжных памятников. В частности, указано, что книжные памятники будут отбираться не только с экспертным советом Российской государственной библиотеки, но и советами, которые создаются в региональных библиотеках.

Как рассказала замминистра, по оценкам экспертов, книжные памятники составляют примерно 8 миллионов документов.

«С 2000 по 2010 год эксперты Минкультуры России совместно с Российской государственной библиотекой провели масштабное анкетирование и выяснили, сколько в библиотеках хранится книжных памятников. Это не только книги, но и другие уникальные печатные издания, обладающие исторической ценностью. Это рукописные книги, изданные до XVII века, это печатные издания, которые изданы до 1830 года, более современные издания, обладающие уникальной исторической ценностью. В результате они насчитали около 8 миллионов изданий. Нам очень важно сохранить историческую память для будущих поколений», — сказала Ольга Ярилова.

Совместно с профессиональным сообществом, экспертами национальных библиотек и комитетом по культуре Государственной Думы РФ министерство разработало четкую законодательную и нормативно-правовую базу по сохранению книжных памятников.

«Министерство культуры посчитало важным привлечь к этой работе огромную армию библиотечного сообщества, так как каждая библиотека может иметь в своих фондах книжные памятники, и РГБ справиться с этим объемом в одиночку не сможет», — отметила она.

Ранее оцифровкой в рамках нацпроекта «Культура», который рассчитан до 2024 года, занимались только Российская государственная библиотека и Российская национальная библиотека. В 2019 году было оцифровано 8 тыс. памятников.