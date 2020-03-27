Минкультуры Ингушетии продолжает прием заявок на целевое обучение в профильные вузы

В перечне учебных заведений — Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК), Российская академия музыки имени Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Колледж культуры и искусств при Северо-Кавказском государственном институте искусств.

Срок принятия документов на оформление договора о целевом обучении — до 1 июня текущего года.

За справками обращаться по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 2, Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия. Телефон: 22-64-57 и 22-64-73.