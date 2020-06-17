Образование

Минкультуры Ингушетии принимает заявления от абитуриентов на целевое обучение в ведущих профильных вузах

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Министерство культуры Ингушетии принимает заявления от абитуриентов на целевое обучение в ведущих российских вузах в области культуры, кинематографии и искусства на 2020-2021 учебный год, сообщила пресс-служба ведомства.

«Выпускникам предоставляется уникальная возможность поступить в лучшие профильные вузы нашей страны, среди которых Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Краснодарский государственный институт культуры, Колледж культуры и искусств при Северо-Кавказском государственном институте, Южный федеральный университет, Ростовский государственный строительный университет, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Российская государственная специализированная академия искусств, Казанский государственный институт культуры и другие», — сказано в релизе.

Также можно получить дополнительное образование. Работники культуры могут пройти годичные курсы профессиональной подготовки и переподготовки по очной и заочной форме обучения на базе Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) по направлениям «Технология светового оформления проекта (светооператор)» и «Театральная звукорежиссура (звукооператор)».

Подробную информацию по направлениям подготовки можно найти на официальном сайте Минкультуры Ингушетии.

За справками обращаться по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 2, Министерство культуры Республики Ингушетия. Телефоны: 22-64-57 и 22-64-73.

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