Минкультуры Ингушетии принимает заявки на целевое обучение в российских вузах в области культуры

В списке учебных заведений — Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК), Российская академия музыки имени Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Колледж культуры и искусств при Северо-Кавказском государственном институте искусств.

Прием документов на оформление договора о целевом обучении осуществляется до 1 июня текущего года.

За справками обращаться по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 2, Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия. Телефоны: 22-64-57 и 22-64-73 (ответственное лицо — Лидия Медарова).