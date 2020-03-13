Образование

Минкультуры Ингушетии принимает заявки на целевое обучение в российских вузах в области культуры

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Министерство культуры и архивного дела Ингушетии информирует абитуриентов о начале приема заявок на целевое обучение в ведущих российских вузах в области культуры, искусства и кинематографии на 2020-2021 учебный год, сообщает пресс-служба ведомства.

В списке учебных заведений — Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК), Российская академия музыки имени Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры, Северо-Кавказский государственный институт искусств, Колледж культуры и искусств при Северо-Кавказском государственном институте искусств.

Прием документов на оформление договора о целевом обучении осуществляется до 1 июня текущего года.

За справками обращаться по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 2, Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия. Телефоны: 22-64-57 и 22-64-73 (ответственное лицо — Лидия Медарова).

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