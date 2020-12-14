Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в новогодних флешмобах
Министерство культуры Ингушетии запускает с 15 по 31 декабря включительно пять флемобов в рамках встречи нового 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.
Участникам акции «Окна Нового года» необходимо украсить окна помещений рисунками и инсталляциями на новогоднюю тематику и выложить фото на своих страницах в социальных сетях с хештегом #окнановогогода.
Желающим принять участие в флешмобе «Читаем про Новый год» необходимо выложить видеоролик на своих страницах социальных сетей, в котором они читают стихотворение про этот праздник, пометив ролик хештегом #читаемпроновыйгод.
Чтобы принять участие в акции «Фото у новогодней елки», нужно выложить на своих страницах соцсетей фото у новогодней елки с хештегом #фотоуновогоднейелки.
Всем, кто желает участвовать в флешмобе «Встречаем Новый год», необходимо выложить фото или видео, на котором вы встречаете Новый год, пометив хештегом #встречаемновыйгод.
Участникам акции «С Новым 2021 годом» нужно разместить на своей странице в соцсетях видеообращение, где вы поздравляете жителей с наступившим Новым 2021 годом.
«Приглашаем всех желающих принять участие во флешмобах!» — сказано в релизе Минкультуры.