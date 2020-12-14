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Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в новогодних флешмобах

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Министерство культуры Ингушетии запускает с 15 по 31 декабря включительно пять флемобов в рамках встречи нового 2021 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Участникам акции «Окна Нового года» необходимо украсить окна помещений рисунками и инсталляциями на новогоднюю тематику и выложить фото на своих страницах в социальных сетях с хештегом #окнановогогода.

Желающим принять участие в флешмобе «Читаем про Новый год» необходимо выложить видеоролик на своих страницах социальных сетей, в котором они читают стихотворение про этот праздник, пометив ролик хештегом #читаемпроновыйгод.

Чтобы принять участие в акции «Фото у новогодней елки», нужно выложить на своих страницах соцсетей фото у новогодней елки с хештегом #фотоуновогоднейелки.

Всем, кто желает участвовать в флешмобе «Встречаем Новый год», необходимо выложить фото или видео, на котором вы встречаете Новый год, пометив хештегом #встречаемновыйгод.

Участникам акции «С Новым 2021 годом» нужно разместить на своей странице в соцсетях видеообращение, где вы поздравляете жителей с наступившим Новым 2021 годом.

«Приглашаем всех желающих принять участие во флешмобах!» — сказано в релизе Минкультуры.

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