Минкультуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в новогодних флешмобах

Участникам акции «Окна Нового года» необходимо украсить окна помещений рисунками и инсталляциями на новогоднюю тематику и выложить фото на своих страницах в социальных сетях с хештегом #окнановогогода.

Желающим принять участие в флешмобе «Читаем про Новый год» необходимо выложить видеоролик на своих страницах социальных сетей, в котором они читают стихотворение про этот праздник, пометив ролик хештегом #читаемпроновыйгод.

Чтобы принять участие в акции «Фото у новогодней елки», нужно выложить на своих страницах соцсетей фото у новогодней елки с хештегом #фотоуновогоднейелки.

Всем, кто желает участвовать в флешмобе «Встречаем Новый год», необходимо выложить фото или видео, на котором вы встречаете Новый год, пометив хештегом #встречаемновыйгод.

Участникам акции «С Новым 2021 годом» нужно разместить на своей странице в соцсетях видеообращение, где вы поздравляете жителей с наступившим Новым 2021 годом.

«Приглашаем всех желающих принять участие во флешмобах!» — сказано в релизе Минкультуры.