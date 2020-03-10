Конкурс

Минкультуры Ингушетии приглашает молодежь республики к участию в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»

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Министерство культуры и архивного дела Ингушетии напоминает о фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе», сообщает пресс-служба ведомства.

Цель фестиваля-конкурса — активное вовлечение молодежи республики к творческому участию в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Победителям фестиваля-конкурса присуждаются дипломы лауреатов, а также денежные премии: за первое место — 30 тыс. руб., за второе — 20 тыс. руб., за третье — 10 тыс. руб.

Более подробную информацию можно найти в положении о фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе», опубликованном на сайте Минкультуры Ингушетии.

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