Флешмоб

Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в онлайн-флешмобах, посвященных празднованию 8 Марта

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Министерство культуры Ингушетии в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня, запускает республиканские онлайн-флешмобы в аккаунтах социальных сетей ведомства и подведомственных учреждений культуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы принять участие в акции «Спасибо моей маме», необходимо выложить видео с чтением стихотворения о маме на русском или ингушском языке с указанием хештегов #спасибомоеймаме, #СаНана.

Для участия в марафоне «Поем о маме» нужно исполнить песню о маме и выложить в соцсети видео с указанием хештегов #поемомаме, #СаНана.

Также Минкультуры проведет онлайн-выставку детских рисунков «С праздником вас, милые дамы». Для того, чтобы принять участие в данной эстафете, необходимо нарисовать рисунок и выложить его на свой аккаунт с указанием хештегов #СпраздникомВасМилыеДамы, #СаНана.

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