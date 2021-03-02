Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в онлайн-флешмобах, посвященных празднованию 8 Марта

Чтобы принять участие в акции «Спасибо моей маме», необходимо выложить видео с чтением стихотворения о маме на русском или ингушском языке с указанием хештегов #спасибомоеймаме, #СаНана.

Для участия в марафоне «Поем о маме» нужно исполнить песню о маме и выложить в соцсети видео с указанием хештегов #поемомаме, #СаНана.

Также Минкультуры проведет онлайн-выставку детских рисунков «С праздником вас, милые дамы». Для того, чтобы принять участие в данной эстафете, необходимо нарисовать рисунок и выложить его на свой аккаунт с указанием хештегов #СпраздникомВасМилыеДамы, #СаНана.