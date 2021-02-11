Минкультуры Ингушетии опубликовало в «Инстаграм» план мероприятий, посвящённых депортации ингушского народа

Одним из центральных мероприятий станет литературно-музыкальная композиция в формате онлайн, в которой примут участие все творческие коллективы республики.

В краеведческом музее имени Тугана Мальсагова с 22 по 26 февраля будет проходить книжно-иллюстративная и фотодокументальная выставка «Балан ди».

В Доме культуры сельского поселения Барсуки 20, 23 и 24 февраля Русский музыкально-драматический театр представит спектакль по пьесе Микаэла Базоркина «Паспорт».

Спектакль Ингушского драмтеатра «Выжить, чтобы вернуться» можно будет посмотреть в онлайн-формате на YouTube-канале театра 23 февраля в 16:00.

22 и 23 февраля во всех сельских домах культуры Ингушетии пройдут музыкально-литературные композиции, вечера памяти, выставки детских рисунков, посвященные трагической дате в истории ингушского народа.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на странице Минкультуры в «Инстаграм».