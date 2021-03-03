Минкультуры Ингушетии объявляет о наборе абитуриентов для поступления в профильные вузы на целевые места

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Министерство культуры Ингушетии объявляет о наборе абитуриентов для поступления в профильные вузы страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием осуществляется по следующим направлениям подготовки:
бакалавриат — хореографическое искусство; социально-культурная деятельность; дирижирование; музыкознание и музыкально-прикладное искусство; драматургия; режиссура театрализованных представлений и праздников; музыкально-инструментальное исполнительство; искусство народного пения; технология художественного оформления спектакля; библиотечно-информационная деятельность; народная художественная культура; музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;

специалитет — кинооператорство; звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ; живопись; графика; музыкальная звукорежиссура; актерское искусство; режиссура театра; сценография; искусство концертного исполнительства; режиссура кино и телевидения;

магистратура — хореографическое искусство; реставрация историко-культурного наследия; музыкально-инструментальное исполнительство; драматургия; народная художественная культура; социально-культурная деятельность; библиотечно-информационная деятельность; теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.

«Уважаемые выпускники! Вам предоставляется уникальная возможность поступить в лучшие профильные вузы нашей страны. Спешите пройти конкурсы и прослушивания для поступления на целевые места», — сказано в обращении Минкультуры.

За подробной информацией следует обращаться по адресу: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 16 «а», Министерство культуры Республики Ингушетия (2 этаж, отдел искусств и досуговой деятельности); а также по телефону — 7(8734)55-42-30.

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