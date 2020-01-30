Минкультуры Ингушетии и Роспотребнадзор согласовали план мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

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В Министерстве культуры Ингушетии состоялась встреча с представителем Роспотребнадзора по республике по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр Темерлан Дзейтов и его заместитель Рустам Таркоев встретились с представителем надзорной организации Хусеном Бекбузаровым и согласовали региональный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения опасной инфекции.

В частности, в плане мероприятий предусмотрено усиление режима текущей дезинфекции в местах проведения массовых мероприятий — театрах, кинотеатрах, музеях и других развлекательных учреждениях.

Значительный акцент сделан на необходимости проведения широкой информационной работы по профилактике коронавирусной инфекции. При этом в регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить его дальнейшее распространение.

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