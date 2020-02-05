Сотрудничество

Минкультуры Ингушетии и Постпредство республики в УФО договорились о сотрудничестве в области культуры и искусства

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов провел рабочую встречу с полномочным представителем республики в Уральском федеральном округе Курешем Аушевым.

В ходе встречи обсудили подготовку к празднованию 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 28-летия республики.

Также обсудили вопросы организации и проведения гастролей Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии в Свердловской области.

Минкультуры Ингушетии и Постоянное представительство республики в УФО договорились о взаимодействии и сотрудничестве в области культуры и искусства, а также в проведении совместных мероприятий.

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