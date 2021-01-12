Минкультуры Ингушетии готовится к переезду в свое отремонтированное здание

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В Министерстве культуры Ингушетии под председательством главы ведомства Темерлана Дзейтова прошло аппаратное совещание, на котором были обозначены ключевые задачи на текущий год.

Как рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры, министр поздравил присутствующих с началом нового рабочего года и выразил уверенность в плодотворной совместной работе. В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы на первый квартал наступившего года.

Особое внимание было уделено обсуждению итогов реализации национального проекта «Культура» на территории республики в прошедшем 2020 году и тем проектам, которые планируется реализовать в 2021 году, среди которых ремонт Ингушского театра юного зрителя и детской школы искусств в Назрани, Дома культуры в Экажево и сунженского районного Дворца культуры.

Также были затронуты вопросы готовящегося переезда ведомства в отремонтированное здание и первоочередные задачи, которые стоят перед каждым отделом министерства.

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