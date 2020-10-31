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Министр внутренних дел по Ингушетии выразил соболезнования родным и близким жертв конфликта осени 1992 года

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Михаил Коробкин

Руководитель МВД России по Ингушетии, генерал-майор полиции Михаил Коробкин выразил соболезнования родным и близким жертв конфликта осени 1992 года.

«В конце октября в Ингушетии проходят траурные мероприятия в память о трагедии, разыгравшейся 28 лет назад», — говорится в обращении, опубликованном на сайте силового ведомства.

Коробкин отметил, что эти трагические события, «принесшие горе в тысячи семей, и надолго отравившие отношения между двумя народами, которые столетиями проживали бок о бок, явились следствием преступлений и ошибок, совершенных много ранее и не ими».

«Руководство и личный состав МВД по Республике Ингушетия выражает искренние соболезнования родным и близким всех жертв драмы, разыгравшейся на кавказской земле в октябре-ноябре 1992 года, желает ингушам и осетинам мира, терпения, добра и благополучия, милости Всевышнего и справедливости земных властей», — сказано в обращении.

«Пусть никогда более не проливается кровь многонационального российского народа в междоусобной брани. Да будем мы едины в стремлении творить благое!», — подчеркнул министр внутренних дел по Ингушетии.

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