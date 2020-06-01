Министр спорта Ингушетии проведёт брифинг в режиме онлайн

Мероприятие пройдет в удаленном формате в режиме онлайн, запись брифинга будет опубликована на официальной странице Минспорта Ингушетии в «Инстаграм». В рамках брифинга министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев ответит на вопросы журналистов и жителей республики.

Вопросы принимаются в директ «Инстаграм» официальной страницы Минспорта РИ @minsport_06 и на электронную почту press@ingsport.ru до 18:00 мск 2 июня.