Спорт

Министр спорта Ингушетии принял участие в тренировке дзюдоистов в Назрани

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, надев специализированную белую форму, принял участие в тренировке дзюдоистов в зале дзюдо в Назрани.

Министр спорта, сообщила его пресс-служба, посмотрел тренировку юных дзюдоистов, сам принял в ней участие, пообщался с тренерским составом.

«Дзюдо — это не просто вид спорта, это и физическое развитие, и мудрость. Пусть не все ребята, которые здесь тренируются, станут чемпионами, но однозначно, если они пройдут через татами, то получат навыки, которые им обязательно пригодятся в жизни. Сегодня я получил большой заряд энергии, несмотря на то что это был конец трудного рабочего дня, окунулся в тренировочную атмосферу, и даже в какой-то момент нахлынула ностальгия. Хотелось бы отметить слаженную и профессиональную работу тренерского состава, видно, что наставники работают на результат», — сказал Дошхоклоев.

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