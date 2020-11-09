Хоккей

Министр спорта Ингушетии оценил хоккейные центры республики

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Министр спорта региона Али Дошхоклоев на днях оценил готовность хоккейных спортивных объектов к проведению тренировочного процесса, посетил хоккейную академию имени Фетисова «Башлоам» в Магасе.

По словам Дошхоклоева, на ледовых аренах соблюдены все рекомендуемые санитарные нормы и требования для проведения тренировочного процесса.

«Вообще, я считаю, что хоккей нужно развивать обязательно, дети растут, а хоккей — это мужской вид спорта, который воспитывает характер, силу, здорового и умного человека. Сейчас важно проанализировать причины неудач, выработать меры по исправлению ситуации. Работать должны совместно — федерация, хоккейный центр, министерство спорта республики. Посещением «Эрзи» и «Башлоама» я остался доволен», — прокомментировал Али Дошхоклоев.

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