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Министр спорта Ингушетии чествовал победителя и призёра первенства России по вольной борьбе

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев вместе с заместителем Магомедом Мошхоевым принял участие в чествовании новоиспеченного победителя первенства России по вольной борьбе Вахита Галаева и серебряного призера соревнований Магомеда Евлоева.

В своем обращении к спортсменам министр отметил, что ребята показали высокий результат, приумножив достижения своего клуба и региона.

Спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях, но не попали в тройку лучших, Али Дошхоклоев пожелал успехов в дальнейшем.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в рамках чествования победителя и призера первенства России руководитель клуба «Кушт» Магомед Мусаев выразил спортсменам благодарность за высокий результат на первенстве страны и наградил денежными премиями в размере 100 тыс. и 80 тыс. рублей.

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