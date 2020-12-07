Министр спорта Ингушетии чествовал победителя и призёра первенства России по вольной борьбе
Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев вместе с заместителем Магомедом Мошхоевым принял участие в чествовании новоиспеченного победителя первенства России по вольной борьбе Вахита Галаева и серебряного призера соревнований Магомеда Евлоева.
В своем обращении к спортсменам министр отметил, что ребята показали высокий результат, приумножив достижения своего клуба и региона.
Спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях, но не попали в тройку лучших, Али Дошхоклоев пожелал успехов в дальнейшем.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в рамках чествования победителя и призера первенства России руководитель клуба «Кушт» Магомед Мусаев выразил спортсменам благодарность за высокий результат на первенстве страны и наградил денежными премиями в размере 100 тыс. и 80 тыс. рублей.