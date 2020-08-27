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Министр культуры республики поздравил коллектив НТРК «Ингушетия» с 7-летием

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Министр культуры республики Темерлан Дзейтов поздравил коллектив НТРК «Ингушетия» с днем образования телерадиокомпании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня отмечает свое 7-летие НТРК «Ингушетия», которая ведет деятельность в круглосуточном режиме и с федеральным охватом вещания. За это время в республике произошло много значимых событий и ни одно из них не прошло мимо зрителя, благодаря работе ваших корреспондентов.

С самого начала и по сей день за качеством и разнообразием телевизионных программ и оперативностью новостной службы стоит команда профессиональных журналистов, операторов, режиссеров, продюсеров и других специалистов», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Темерлан Дзейтов пожелал коллективу, возглавляемому Беллой Альдиевой, воплощения успешных и социально значимых проектов.

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