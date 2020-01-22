Министр культуры Ингушетии проинспектировал новые дома культуры
Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов совершил инспекционную поездку по новым объектам культуры, торжественное открытие которых состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба ведомства.
Новые дома культуры рассчитаны на 200 мест и построены в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
В рамках инспекционного выезда министр проверил качество строительства и отделочных работ новых учреждений. По его словам, в зданиях созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучения народным ремеслам. Кроме того, в данных ДК будут размещены и сельские библиотеки.
«Новые дома культуры отвечают современным нормам и требованиям. Работы выполнены хорошо, нареканий и замечаний нет. Отрадно, что к выполнению своих обязательств подрядчики подошли со всей ответственностью. Ко входу ведет пандус для маломобильных граждан, колясочников», — заключил Темерлан Дзейтов.
В поездке министра сопровождали его заместители Рустам Таркоев и Айна Ильясова, а также директор Республиканского дома народного творчества Илез Евлоев, худрук Культурно-технического центра Магаса Магомед Арчаков и другие.