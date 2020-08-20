Министр культуры Ингушетии поздравил жителей республики с мусульманским Новым годом

«Для каждого из нас уходящий год был наполнен счастливыми моментами и переживаниями, радостью за достижения родных и близких и болью утрат — это неотъемлемая часть нашей жизни. Пусть в новом году у мусульман будет больше приятных моментов, счастливых и благодатных дней», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

Министр призвал верующих поститься, молиться, читать Священный Коран, давать милостыню, проявлять милосердие к нуждающимся, больным, и сиротам и пожелал всем мусульманам здоровья, добра, благословения и милости Всевышнего.