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Министр культуры Ингушетии поздравил жителей республики с мусульманским Новым годом

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил жителей республики с мусульманским Новым годом, который в этом году наступает 20 августа.

«Для каждого из нас уходящий год был наполнен счастливыми моментами и переживаниями, радостью за достижения родных и близких и болью утрат — это неотъемлемая часть нашей жизни. Пусть в новом году у мусульман будет больше приятных моментов, счастливых и благодатных дней», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

Министр призвал верующих поститься, молиться, читать Священный Коран, давать милостыню, проявлять милосердие к нуждающимся, больным, и сиротам и пожелал всем мусульманам здоровья, добра, благословения и милости Всевышнего.

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