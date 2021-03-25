Министр культуры Ингушетии поздравил творческую интеллигенцию республики с профессиональным праздником

«Библиотеки, музеи и клубные организации, театры, филармонии и фольклорные коллективы, народные промыслы, кинематограф — сфера культуры весьма сложна и многообразна. И люди в ней трудятся особенные: инициативные, талантливые, обладающие сильным характером и развитым чувством прекрасного», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, в регионе проводится кропотливая работа по развитию сферы культуры и искусства. Неповторимо и притягательно самобытное творчество ингушского народа. Успешен и востребован труд наших художников и писателей.

«Укрепляя международные связи, приумножая духовные ценности своего народа, раскрывая талант в наших детях, ингушские деятели искусства и работники культуры достигли многого», — отметил Дзейтов и пожелал им добра, благополучия и вдохновения, новых творческих достижений на благо жителей Ингушетии.