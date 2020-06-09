Министр культуры Ингушетии поздравил с юбилеем заслуженного артиста республики Микаэла Базоркина

«Сегодня свой 55-летний юбилей празднует заслуженный артист Ингушетии, заслуженный деятель искусств республики Микаэл Вальеревич Базоркин. От имени министерства культуры, творческой интеллигенции региона и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!», — написал Дзейтов в своем «Инстаграм» и пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, сил и энергии для претворения в жизнь всех намеченных целей на благо Ингушетии.

Микаэл Базоркин — выпускник филологического факультета Чечено-Ингушского государственного университета имени Толстого (1992); актерского факультета Высшего театрального училища имени Щукина (1998); режиссерского отделения Высшего театрального училища имени Щукина (2003); отделения менеджеров Высшей школы деятелей сценических искусств при Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Он основатель и первый художественный руководитель Ингушского государственного театра-студии «Современник», который был создан по факту ещё в годы учебы, а юридическое оформление получил в 1998 году. В 2008 году преобразован в Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии.

С 2015 года, более двух лет, был первым проректором Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) — в должности заместителя директора Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

С 2017 по 2018 год М. Базоркин — министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия.

Под руководством Базоркина Русский музыкально-драматический театр Ингушетии получил высокую оценку публики, прессы, а также жюри фестивалей различных городов России. В самом начале своей творческой биографии, уже в 2000 году, театр стал золотым призером первых Международных Дельфийских игр в Москве и принял активное участие в акции «Марш мира и согласия» по городам России. Театр участвовал и занимал лидирующие места в фестивалях «Театр без границ», «Сцена без границ», «Комплимент», в Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона и т. д.

В 2015 году театр вошел в Международный институт театров при ЮНЕСКО, а Микаэл Базоркин стал членом Гильдии театральных менеджеров России.

В театре за годы его руководства (1998-2015) было поставлено 18 спектаклей. Это русская и зарубежная классика, драматургия народов России и современная драматургия, работы ингушских авторов. Это «Женитьба» Гоголя, «Медведь. Предложение», «Гость» и «Чайка» Чехова, «Эй, кто-нибудь» Сарояна, «Мизантроп» Лабиша, «Покинутая» Море, «Искушение» Ф. Джованнини, «Забыть Геростата» Горина, «Две стрелы» Володина, «Лист ожидания» Марданя. А также пьесы ингушских авторов: «Закон отцов» Идриса Базоркина, «Мы вернемся, нани!» Ахмета Бокова, «Золотой укол» по пьесе Бориса Шадыжева и другие. Но визитной карточкой театра стала постановка «Из тьмы веков» по роману Идриса Базоркина.