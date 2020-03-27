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Министр культуры Ингушетии поздравил работников театра с профессиональным праздником

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил работников театра с профессиональным праздником, сообщает его пресс-служба.

«Дорогие друзья! Уважаемые работники театров! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Международным Днем театра, который был учрежден более полувека назад и отмечается не только театралами, но и многочисленными поклонниками и почитателями сценического искусства», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Дзейтов отметил, что выступления театральных коллективов республики пользуются неизменным успехом и признанием как в Ингушетии, так и далеко за ее пределами.

«Каждая встреча с героями ваших спектаклей радует интересными гранями актерского и режиссерского мастерства, надолго заряжает положительными эмоциями. В основе вашего вдохновенного труда лежат традиции отечественной и национальной культуры — духовность, человеколюбие и патриотизм, способствующие воспитанию эстетических и нравственных ценностей, укреплению мира и дружбы между народами», — подчеркнул Темерлан Дзейтов.

Министр выразил признательность актерам, режиссерам и всем, кто создает мир волшебства и правды, за преданность идеям гуманизма, добра, и любви, за умение пробудить искренность чувств и благородство мысли и пожелал им здоровья, счастья, творческих успехов.

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