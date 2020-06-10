Министр культуры Ингушетии поздравил работников архивов с профессиональным праздником

«Работники архивов — хранители бесценной документальной сокровищницы страны. Они способствуют исполнению важных государственных решений, ведут исторические поиски, наводят порядок в документации особой важности, без которой в современной жизни не обойтись. Но прежде всего, архивисты — это хранители документальной памяти народа. Благодаря кропотливым стараниям работников этой сферы бережно хранится история важнейших фактов, документальная работа многих организаций и учреждений. Именно поэтому к архивам обращаются, как к важнейшему источнику достоверной информации», — отметил министр.

Темерлан Дзейтов пожелал работникам архивов Ингушетии и дальше достойно выполнять свой профессиональный долг — бережно хранить, пополнять и использовать архивные документы, а также крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия.