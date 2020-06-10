Дата

Министр культуры Ингушетии поздравил работников архивов с профессиональным праздником

0

Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил архивистов республики с Международным днем архивов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Работники архивов — хранители бесценной документальной сокровищницы страны. Они способствуют исполнению важных государственных решений, ведут исторические поиски, наводят порядок в документации особой важности, без которой в современной жизни не обойтись. Но прежде всего, архивисты — это хранители документальной памяти народа. Благодаря кропотливым стараниям работников этой сферы бережно хранится история важнейших фактов, документальная работа многих организаций и учреждений. Именно поэтому к архивам обращаются, как к важнейшему источнику достоверной информации», — отметил министр.

Темерлан Дзейтов пожелал работникам архивов Ингушетии и дальше достойно выполнять свой профессиональный долг — бережно хранить, пополнять и использовать архивные документы, а также крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии подвели итоги конкурса детских рисунков, приуроченного ко Дню образования республики
На задержанных с оружием троих жителей Ингушетии заведено второе уголовное дело
Учреждения культуры Ингушетии приняли участие в акции «Окна России», приуроченной к празднованию Дня России
Мечети Ингушетии будут обеспечены властями защитными масками и дезинфицирующими средствами
Директор краеведческого музея Ингушетии отметил 30-летие своей трудовой деятельности на этом посту
Музей изобразительных искусств Ингушетии приглашает на онлайн-лекцию «Национальная кухня ингушей»
Житель Ингушетии оштрафован на 100 тыс. рублей за ложный донос
В туристическом ведомстве Ингушетии предложили создать кемпинг-зоны по берегам Ассы и вдоль горных автодорог
В 17 школах Ингушетии открыты центры цифрового и гуманитарного образования
В текущем году более 270 семей вынужденных переселенцев в Ингушетии смогут улучшить жилищные условия
Правоохранители Ингушетии изъяли у жителя региона переделанный газовый пистолет

Главное

Яндекс.Метрика

 