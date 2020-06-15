Министр культуры Ингушетии поздравил представителей искусства региона с высокими наградами

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов на своей странице в «Инстаграм» поздравил представителей культуры и искусства региона, удостоенных государственных наград Российской Федерации и республики.

Церемония награждения прошла в рамках празднования Дня России и 28-летия со дня образования Ингушетии, вручил награды Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии Зара Аушева-Базоркина и главный режиссер этого коллектива Ахмет Льянов. Высшей государственной наградой Ингушетии — орденом «За заслуги» награждены заслуженный работник культуры РСФСР Магомед Гапархоев, народный артист республики Руслан Зангиев, народный артист Ингушетии Осман Имагожев, председатель Союза композиторов республики Фариза Шадыжева и заслуженная артистка Российской Федерации Тамара Яндиева.

Министр отметил огромный вклад награжденных в развитие культуры и искусства и пожелал им здоровья, благополучия, счастья, добра и успехов в профессии.

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