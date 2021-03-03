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Министр культуры Ингушетии поздравил литературное сообщество республики со Всемирным днем писателя

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил литературное сообщество республики со Всемирным днем писателя, сообщила его пресс-служба.

«Заслуга мастеров слова в истории человечества неоценима. Литературное творчество всегда несло в себе высокие идеи добра, справедливости, долга и чести, а поэты и писатели были и остаются совестью своего народа. Подтверждением этому служит вся многовековая история мировой и отечественной литературы», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграме».

По его словам, трудно переоценить вклад ингушских писателей в сохранение и развитие языка, культуры, традиций, духовно-нравственных ценностей и обычаев нашего народа. Ингушскими писателями, поэтами и литераторами созданы сотни прекрасных произведений, пронизанных глубоким уважением к своим корням и любовью к родной земле.

«Выражаю глубокую признательность за ваш труд и уверенность, что вы будете и впредь беречь чистоту и русского и ингушского языка, и прививать подрастающему поколению любовь к чтению», — написал министр и пожелал литераторам здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемого творческого вдохновения и осуществления намеченных целей на благо Ингушетии и России.

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