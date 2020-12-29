Министр культуры Ингушетии поздравил коллектив драмтеатра имени Идриса Базоркина с очередной годовщиной

«Ингушский драматический театр имени Идриса Базоркина всегда славился яркой и одаренной актерской труппой, сильной режиссурой и интересными постановками, которые не раз собирали аншлаги. На протяжении всего времени со своего основания в стенах театра царил дух свободного творчества, зарождались новые традиции драматического искусства республики, которые бережно передаются из поколения в поколение народными и заслуженными артистами более молодым коллегам», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

По его словам, сцена театра имени Базоркина помнит немало блистательных и талантливо поставленных спектаклей, вошедших в золотой фонд театрального искусства Ингушетии. Зрители любят и высоко ценят этот коллектив, считая большой удачей побывать на его постановках.

«От лица всей творческой интеллигенции Республики Ингушетия и от меня лично примите слова искренней благодарности за ваш талант и самоотверженный творческий труд, за добрые мысли и чувства, которые вы своим творчеством пробуждаете в людях, за то, что театр продолжает радовать и восхищать великолепной игрой актеров, удивительной атмосферой творчества!» — написал Темерлан Дзейтов и пожелал коллективу новых источников вдохновения, профессиональных достижений, зрительской любви и признания.