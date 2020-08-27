Министр культуры Ингушетии поздравил кинорежиссера Суламбека Мамилова с днем рождения

«Ваш творческий путь — это яркий пример преданности своей профессии, мировому кинематографу и ингушской культуре. Вы с успехом реализовали себя в кино, раскрыв свой многогранный актёрский талант. Благодаря мастерству, темпераментной игре и обаянию заслужили любовь зрителей. Блестяще заявили о себе как о талантливом режиссере», — написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм».

Министр пожелал Суламбеку Мамилову вдохновенного творчества на пути к новым победам в кинематографе, ярких картин и благодарного зрителя.

«Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях вашей деятельности. Желаю вам здоровья и больших успехов в реализации всех намеченных вами планов», — написал Темерлан Дзейтов.