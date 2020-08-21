Министр культуры Ингушетии поздравил директора Назрановской детской художественной школы с днем рождения

«Ваша деятельность на посту директора детской художественной школы весома и значительна. Воспитанники художественной школы под вашим началом неизменно занимают призовые места и добиваются высоких достижений на региональных и российских фестивалях и конкурсах», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Темерлан Дзейтов отметил, что Лидифу Мержоеву отличает эстетический взгляд абсолютно на все, при этом она передает свои знания детям и развивает в них любовь к прекрасному. Министр пожелал директору детской художественной школы дальнейших свершений на профессиональном поприще, творческого вдохновения и воплощения всех идей.