Министр культуры Ингушетии поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

«Уважаемые работники библиотечной системы Республики Ингушетия! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек.

Библиотеки Ингушетии — это и хранилище культурного и духовного богатства нации, и центр просвещения, и информационная основа строительства высокоразвитого демократического общества», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Глава регионального Минкультуры отметил, что благодаря профессионализму, бескорыстной преданности ингушских библиотекарей своему делу выросло не одно поколение образованных людей, и пожелал им всегда испытывать гордость за свою профессию, дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия.