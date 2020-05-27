Министр культуры Ингушетии поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов поздравил библиотекарей республики с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уважаемые работники библиотечной системы Республики Ингушетия! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек.

Библиотеки Ингушетии — это и хранилище культурного и духовного богатства нации, и центр просвещения, и информационная основа строительства высокоразвитого демократического общества», — написал министр на своей странице в «Инстаграм».

Глава регионального Минкультуры отметил, что благодаря профессионализму, бескорыстной преданности ингушских библиотекарей своему делу выросло не одно поколение образованных людей, и пожелал им всегда испытывать гордость за свою профессию, дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия.

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