Министр культуры Ингушетии пообещал коллективу сунженской ДШИ помочь с помещением на время ремонта

Руководитель ДШИ Петимат Бокова рассказала министру, что учебное заведение нуждается в помещении для временного размещения работников и учащихся школы в период ремонтных работ в районном Дворце культуры, где проходят занятия учащихся.

«Забота о подрастающем поколении — это одна из основных задач, стоящих перед ведомством, и которую я считаю основополагающей в дальнейшем развитии культуры. Очень важно, чтобы учащиеся школы имели достойное место, где они спокойно могут получать музыкальное образование. Окажу всеми возможными способами содействие в устранении возникшей проблемы», — отметил Темерлан Дзейтов.