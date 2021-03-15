Министр культуры Ингушетии пообещал коллективу сунженской ДШИ помочь с помещением на время ремонта

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В Министерстве культуры Ингушетии прошла встреча главы ведомства Темерлана Дзейтова с преподавательским составом детской школы искусств города Сунжи, сообщила пресс-служба Минкультуры.

Руководитель ДШИ Петимат Бокова рассказала министру, что учебное заведение нуждается в помещении для временного размещения работников и учащихся школы в период ремонтных работ в районном Дворце культуры, где проходят занятия учащихся.

«Забота о подрастающем поколении — это одна из основных задач, стоящих перед ведомством, и которую я считаю основополагающей в дальнейшем развитии культуры. Очень важно, чтобы учащиеся школы имели достойное место, где они спокойно могут получать музыкальное образование. Окажу всеми возможными способами содействие в устранении возникшей проблемы», — отметил Темерлан Дзейтов.

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