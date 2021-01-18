Министр культуры Ингушетии объявил благодарность сестрам Матиевым за дар музею ИЗО живописных работ

Напомним, работы молодых художниц стали финалистами республиканского конкурса на создание живописных работ, посвященных 250-летию единения Ингушетии и России «Вместе с Россией», прошедшем в прошлом году. Конкурс был направлен на развитие творчества и поддержку художников, а также увековечение знаменательной для ингушского народа даты.

Работы художниц были отмечены жюри за оригинальное исполнение темы конкурса. Как отметила директор музея Любовь Тумгоева, члены жюри были единодушны во мнении, что написанные больше в жанре плакатного искусства работы тонко и ясно раскрыли тематику конкурса и передали её в оригинальных сюжетах.