Министр культуры Ингушетии обсудил с творческими коллективами подготовку к празднованию 30-летия образования республики

Министр подчеркнул, что до юбилейной даты остается не так много времени и поэтому уже сегодня необходимо активно выдвигать наиболее одаренных молодых вокалистов, которые составят костяк концертной программы на 30-летии Ингушетии.

«Мы сделаем все от нас зависящее для подготовки и развития молодых дарований: поможем с репертуаром, с педагогами, обеспечим самую современную звуковую аппаратуру для записи музыкальных композиций. Я приму самое непосредственное участие в отборе наиболее перспективных вокалистов, напишу музыку, поработаю над записью композиций. Иными словами, беру этот непростой процесс под свой личный контроль. Самое главное сейчас — это безошибочно определить потенциал молодого солиста и довести его до необходимых кондиций», — отметил Темерлан Дзейтов.

На встрече был дан ряд рекомендаций, касающихся совершенствования профессиональных навыков артистов, повышения их музыкальной культуры, подбора репертуара, сценического образа, манеры поведения на сцене, активизации сотрудничества учреждения с Союзом композиторов Республики Ингушетия и др.

Встреча министра с руководителями подведомственных учреждений и артистами прошла очень плодотворно, в формате непосредственного общения и конструктивного обсуждения проблем.

«Именно такой формат, не исключающий свободного выражения своих позиций и творческих концепций, позволяет не только обстоятельно выявить основные недостатки в работе, но и правильно наметить вектор дальнейшего развития», — поделился с газетой «Ингушетия» директор госфилармонии Руслан Куштов.