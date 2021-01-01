Благотворительность

Министр культуры Ингушетии исполнил новогоднее желание 6-летнего мальчика

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов снял с новогодней елки открытку с желанием 6-летнего Саида Плиева, проживающего в сельском поселении Плиево Назрановского района, сообщила пресс-служба ведомства.

Мальчик написал, что мечтает о телевизоре с функцией SmartTV.

«Выполнил желание Саида с удовольствием. В сложившейся ситуации, когда ограничены все массовые мероприятия, такие акции — это отличная возможность в полной мере ощутить праздничное настроение и очень хорошая, добрая традиция», — отметил Дзейтов.

Напомним, «Елка желаний» — это акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. В ней принимают участие дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, пожилые люди, имеющие ограничения по здоровью, дети из малообеспеченных семей. По условиям акции, дети загадывают подарок и размещают письменное пожелание на «Елке желаний».

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