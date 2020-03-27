Министерство просвещения России опровергло недостоверную информацию о досрочном завершении образовательного процесса
Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной. Подобного решения Министерством просвещения Российской Федерации не принималось.
Министерство просвещения, сообщила пресс-служба ведомства, рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования — это, прежде всего, официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый «раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации».
Вся информация публикуется там в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты министерства в социальных сетях и транслируется через средства массовой информации.
Детальную информацию о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием.